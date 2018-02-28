07:00 28.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 28 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду укрепил курс гривны

100 долл - 2694,8185 грн;

100 евро - 3314,8962 грн;

10 российских рублей - 4,8406 грн.

При этом регулятор установил на 28 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1148.635330;

Серебро - 14.390962;

Платина - 863.804950;

Палладий - 920.121221.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 27 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2700,6610 грн;

100 евро - 3327,2144 грн;

10 российских рублей - 4,8294 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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