КСУ признал неконституционным налогообложение пенсий

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КСУ. Согласно сообщению, пунктами Налогового кодекса предусмотрено, что пенсия полученная налогоплательщиком из ПФУ или бюджета, если ее размер превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также пенсии из иностранных источников подлежат налогообложению.

Такие положения признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным судом Украины соответствующего решения.

В решении КСУ также отмечается, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.

В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы застрахованного лица. Именно поэтому введение ее налогообложения, по мнению Конституционного суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера.

Напомним, в суд обратились 48 народных депутатов с просьбой рассмотреть на предмет соответствия Конституции положений закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" и Налогового кодекса Украины в части о налогообложении пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине с октября 2017 года отменили 15-процентное налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.