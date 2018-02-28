Еврокомиссия готова предоставить Украине еще миллиард евро, - Рикард Йозвяк

Об этом в среду, 28 февраля, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его данным предложение, скорее всего, будет отправлено в Совет Европы и Европейский парламент на следующей неделе.

Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре, - написал он.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк сегодня заявил, что Европейская комиссия одобрила новую программу по предоставлению макрофинансовой помощи Украине.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня же комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес заявил, что представители Европейской комиссии согласились выделить Украине 24 миллиона евро. Соответствующая сумма предназначена для граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны, - пояснил он.