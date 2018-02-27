Во вторник суд Лондона рассмотрит дело ПриватБанка против Коломойского

Заседание назначено на 10:30 по местному времени. Об этом сказано в информации опубликованной на сайте лондонского суда.

Напомним, суд Лондона во время заседания 19 января 2018 года принял решение о продлении ареста активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Изначально решение об аресте было принято 19 декабря 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Согласно решению суда, были арестованы активы Коломойского, Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Комментируя такое решения суда, Коломойский заявил, что "это временный арест на время рассмотрения дела в суде".