В этом году от борьбы с контрабандой в бюджет поступит 70 миллиардов гривен, - Гройсман

Размер дополнительных поступлений в государственный бюджет от борьбы с контрабандой в текущем году, может достигнуть 70 миллиардов гривен. Об этом во вторник, 27 февраля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что при реформировании Государственной фискальной службы за каждую гривну идет сопротивление старой системой. Вместе с тем благодаря борьбе с контрабандой правительству удалось направить в госбюджет значительную сумму.

Но я думаю, там есть еще 70 миллиардов, - написал Гройсман на своей странице в социальной сети.

В то же время он подтвердил информацию о том, что Европейский союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

Наши европейские коллеги приняли такое решение, так как другого варианта не было. А мы уже не смогли спасти эту ситуацию, - прокомментировал Гройсман.

Напомним, в иностранных СМИ появилась информация о том, что ЕС закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Речь шла о проекте по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС, стартовавшем в 2014 году.

Как сообщал УРА-Информ, позднее в ЕС официально подтвердили, что прекращает финансирование проектов по развитию более десяти КПП на западной границе Украины.