В Днепре подняли тарифы на проезд в маршрутках

Соответствующее решение принял городской совет. Как пояснил представитель в горсовете, согласно постановлению №158 "Об установлении граничных тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа на городских автобусных маршрутах общего использования в городе Днипро" установлены граничные тарифы на автобусных маршрутах общего использования, которые обслуживаются в обычном режиме движения, и не отнесены к государственному заказу - семь гривен; на социально значимых маршрутах в обычном режиме движения - 3,5 гривны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, местные власти города Харькова намерены поднять плату за проезд в электротранспорте.

Депутаты городского совета планируют вынести на рассмотрение исполкома Харьковского городского совета вопрос об утверждении новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро.

Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 26 февраля, на официальном сайте горсовета в разделе "Реестр актов", плату за проезд в троллейбусах и трамваях предлагается поднять до четырех гривен, тогда как сейчас проезд стоит три гривны.