Россия обвинила Беларусь в поставках украинских молочных продуктов под видом своей

Российское ведомство пригрозило белорусским производителям снижением объема экспорта. Как сказано в заявление, опубликованном на сайте российского надзорного ведомства, в октябре 2017 года были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями "Газ Венчуре", "Глобалкостом" и "Белтаможсервис" запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения. Речь шла о легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции, - сказано в сообщении.

Кроме того, в России засомневались в эффективности функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси.

При этом Россельхознадзор заявил, что в первую очередь, поставки таких товаров ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей, а во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границы ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня, понедельника, 26 февраля, ввоз белорусской молочной продукции в Россию запрещен. Беларусь должна провести консультации с Россией по данному вопросу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Россельхознадзора.