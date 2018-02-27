Нацбанк на вторник ослабил гривну

100 долл - 2700,6610 грн;

100 евро - 3327,2144 грн;

10 российских рублей - 4,8294 грн.

При этом регулятор установил на 27 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1157.854812;

Серебро - 14.474265;

Платина - 859.599762;

Палладий - 903.882170.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2698,8658 грн;

100 евро - 3319,3350 грн;

10 российских рублей - 4,7548 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.