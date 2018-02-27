Кабмин готовит изменения правил начисления субсидий, - Рева

Каждый год принимаются постановление по итогам отопительного сезона. В этом году правительство тоже готовит такое постановление и тоже будут изменения.

Об этом в понедельник вечером, 26 февраля, в интервью журналистам сообщил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, правительство в течение года наработает изменения, необходимые для введения монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги для домохозяйств.

Сейчас разрабатываются варианты совместно с общественностью и ОСМД, - пояснил Рева, добавив, что его ведомство вместе с Национальным банком прорабатывает создание специальных счетов для того, чтобы перечислять людям средства за жилищно-коммунальные услуги, чтобы они могли платить с этого счета.

Министр также отметил, что согласно закону, монетизированные субсидии должны выплачиваться домохозяйствам с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале февраля сообщалось, что в рамках монетизации субсидий по состоянию на 7 февраля 2018 года Казначейством перечислены субвенции на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года, согласно заполненных реестров и поручений Минфина на сумму более десять миллиардов гривен.