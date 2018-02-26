Самые высокие пенсии получают в Киеве - Пенсионный фонд

По состоянию на 1 января 2018 года в Киеве уровень пенсии зафиксирован в 3332 гривен. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили журналистам в Пенсионном фонде Украины.

По данным Фонда на втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3268 гривен, а на третьем - Луганская область, де средняя пенсия составляет 2986 гривен.

Следом за ними идут Днепропетровская область - 2853 гривен, Запорожская - 2681 гривен, Харьковская - 2530 гривен и Киевская области - 2501 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты.