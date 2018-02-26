Харьковская власть просит с пониманием отнестись к ситуации, и не спешить с выводами

На данный момент увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей" из-за аварий никто не будут. Об этом в воскресенье вечером, 25 февраля, журналистам заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, необходимо понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон и сейчас принимать поспешные выводы не стоит. Все проанализируем и учтем. Мы четко, шаг за шагом, посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону, и при подготовке и локализации тех порывов, которые были, - подчеркнул Терехов, добавив, что аварийные бригады устраняют четвертый порыв на тепломагистрали на Салтовке.

Он также пояснил, что образовалась трещина длиной около 1,5 метров и сейчас решается вопрос полной замены этого участок теплотрассы. При этом он подчеркнул, что для это работа понадобится десять миллиардов гривен, а городской бюджет - 16 миллиардов гривен. Нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений, с которыми мы активно работаем. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет. Это должна быть мощная, серьезная программа, - заявил первый заместитель Харьковского городского головы.

Напомним, 24 и 25 февраля в результате прорывов труб без отопления и горячей воды остались несколько сотен домов в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова.

Как сообщал УРА-Информ, школы и детские садики, оставшиеся в воскресенье без тепла из-за аварий на теплотрассах в Харькове, в понедельник, 26 февраля, будут работать в штатном режиме. Местные власти приняли решение не прекращать занятия в школах, потому что с учетом теплового режима, который сейчас имеет место в этих учебных заведениях, и того, что будем набирать температурный режим, мы выходим на нормальный температурный режим для того, чтобы не прекращать занятия. Об этом накануне в воскресенье вечером сообщил журналистам первый заместитель городского головы Игорь Терехов.