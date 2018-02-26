12:59 26.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ФГИ в марте выставит на торги акции "Сумыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины намерен выставить на продажу на фондовой бирже государственный пакет акций компании "Сумыоблэнерго".

ФГИ в марте выставит на торги акции

Стартовая стоимость лота составляет 106,275 миллионов гривен. При этом к продаже предлагается 25% уставного капитала компании.

Как сообщает в понедельник, 26 февраля. пресс-служба фонда, аукцион по методу повышения цены произойдет на фондовой бирже ПФТС 30 марта текущего года. Начало торгов в 11 часов утра.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества объявил о начале торгов блокирующим пакетом акций акционерного общества ПАО "Энергоснабжающая компания " Одессаоблэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, в свою очередь, руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве.

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