ФГИ в марте выставит на торги акции "Сумыоблэнерго"

Стартовая стоимость лота составляет 106,275 миллионов гривен. При этом к продаже предлагается 25% уставного капитала компании.

Как сообщает в понедельник, 26 февраля. пресс-служба фонда, аукцион по методу повышения цены произойдет на фондовой бирже ПФТС 30 марта текущего года. Начало торгов в 11 часов утра.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества объявил о начале торгов блокирующим пакетом акций акционерного общества ПАО "Энергоснабжающая компания " Одессаоблэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, в свою очередь, руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве.