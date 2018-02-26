Brent торгует выше 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, цена нефти Brent по состоянию на 07:45 по киевскому времени находилась на уровне 67,50 доллара за баррель. Это на 0,60 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость нефти эталонных марок сдержанно растет после двух недель увеличения на фоне ослабления опасений перепроизводства в США и очередного сбоя поставок из Ливии. В частности, на данный момент приостановлен экспорт нефти с ливийского терминала Меллита из-за сбоя поставок с месторождения El-Feel впервые за два месяца, к которому привели протесты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", нефть марки Brent находится ниже отметки в 65 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, цена барреля нефти Brent находилась на уровне 64,75 доллара за баррель. Это на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.