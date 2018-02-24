Украинская экономика может демонстрировать рост в 4-6 процентов ежегодно

Академик НАН Украины Богдан Данилишин утверждает, что у Украины есть все возможности, чтобы развивать экономику страны "китайскими темпами". Об этом передает DT.UA.
По его словам, большая часть компетенций лежит на руководстве НБУ, которое должно уметь давать правильные прогнозы на будущие кварталы и сезоны. На сегодняшний день прогноз инфляции составлял 8-10 процентов, но на деле этот показатель уже приблизился к отметке в 14 процентов, не говоря уже об областях, где этот показатель достигает 16 процентов (Луганская область).
Академик также отметил низкий уровень монетизации экономики в 40 процентов, когда у других стран он достигает 61-62 процентов. В Турции и Польше отношение суммы банковских кредитов к ВВП составляет 80 и 75 процентов соответственно, а в Украине эта цифра еле достигает 30 процентов.
"По всем прогнозам украинская экономика должна расти темпами по четыре процента в год, и это минимальный показатель", - отмечает Данилишин.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Мингарелли высказался о реформах и экономике в Украине.