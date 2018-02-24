Украинская экономика может демонстрировать рост в 4-6 процентов ежегодно

По его словам, большая часть компетенций лежит на руководстве НБУ, которое должно уметь давать правильные прогнозы на будущие кварталы и сезоны. На сегодняшний день прогноз инфляции составлял 8-10 процентов, но на деле этот показатель уже приблизился к отметке в 14 процентов, не говоря уже об областях, где этот показатель достигает 16 процентов (Луганская область).

Академик также отметил низкий уровень монетизации экономики в 40 процентов, когда у других стран он достигает 61-62 процентов. В Турции и Польше отношение суммы банковских кредитов к ВВП составляет 80 и 75 процентов соответственно, а в Украине эта цифра еле достигает 30 процентов.

"По всем прогнозам украинская экономика должна расти темпами по четыре процента в год, и это минимальный показатель", - отмечает Данилишин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Мингарелли высказался о реформах и экономике в Украине.