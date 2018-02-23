Стали известны результаты работы украинской системы переводов средств - ФОТО

Победителем по количеству сумм переводов и пользователей стала система "TYME". Общая сумма международных переводов с помощью этой системы составила 1,3 млрд долларов.

НБУ опубликовали подробный список общих сумм и направлений переводов:

- в Украину -2 378 млн долларов;

- за пределы Украины - 286 млн долларов;

- в пределах Украины – 4 456 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ в 2017 году увеличил активы на 9,1 процентов.