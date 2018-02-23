20:38 23.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стали известны результаты работы украинской системы переводов средств - ФОТО

Национальный банк Украины отчитался о работе системы переводов средств за 2017 год. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Стали известны результаты работы украинской системы переводов средств - ФОТО

Победителем по количеству сумм переводов и пользователей стала система "TYME". Общая сумма международных переводов с помощью этой системы составила 1,3 млрд долларов. 

НБУ опубликовали подробный список общих сумм и направлений переводов:

- в Украину -2 378 млн долларов;

- за пределы Украины - 286 млн долларов;

 - в пределах Украины – 4 456 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ в 2017 году увеличил активы на 9,1 процентов.

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