Стали известны результаты работы украинской системы переводов средств - ФОТО

Национальный банк Украины отчитался о работе системы переводов средств за 2017 год. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Победителем по количеству сумм переводов и пользователей стала система "TYME". Общая сумма международных переводов с помощью этой системы составила 1,3 млрд долларов.
НБУ опубликовали подробный список общих сумм и направлений переводов:
- в Украину -2 378 млн долларов;
- за пределы Украины - 286 млн долларов;
- в пределах Украины – 4 456 млн долларов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ в 2017 году увеличил активы на 9,1 процентов.