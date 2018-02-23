Раде предлагают учредить финансового омбудсмена

В Верховной Раде Украины зарегистрировал соответствующий законопроект. Его инициаторами стали народные депутаты Руслан Демчак, Михаил Довбенко, Павел Ризаненко от фракция партии "Блок Петра Порошенко", Олег Лаврик и Руслан Сидорович- от фракции "Объединение "Самопомощь", Сергей Рыбалка - от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, Алена Шкрум - от фракции "Батькивщина", Максим Поляков - от фракции "Народный фронт" и Сергей Лабазюк - группа "Воля народа".

Вместе с тем текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

При этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Демчак на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что главной целью законопроекта станет внедрение альтернативного механизма внесудебного решения споров между финансовыми учреждениями и потребителями.

По его словам, принятие законопроекта является критически важным для восстановления доверия к финансовому рынку и его дальнейшего роста. Он также уверен, что новый институт должен стать беспристрастным, независимым и помогать в решении споров в первую очередь мирным путем, не доводя дело до суда и должен увеличить объемы кредитования и создать основу для экономического роста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада уже первого марта может проголосовать за нового главу Национального банка Украины.