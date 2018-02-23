22:51 23.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Обьемы производства украинской промышленности продолжают расти - ФОТО

В января 2018 года Украина увеличила объемы производства на три с половиной процента. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Обьемы производства украинской промышленности продолжают расти - ФОТО

Значительно увеличились показатели выработки перерабатывающей промышленности - на 9 процентов. Сезонный рост в текущем месяце составил 0,2 процента. В январе 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года обьемы производства снизились на 14 процентов.

Наибольшие индексы промышленной продукции в Донецкой, Винницкой и Житомирской областях. Примечательно, что в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объемы увеличились на восемь процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Минэнерго внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о погашении задолженности на ОРЭ.

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