Обьемы производства украинской промышленности продолжают расти - ФОТО

Значительно увеличились показатели выработки перерабатывающей промышленности - на 9 процентов. Сезонный рост в текущем месяце составил 0,2 процента. В январе 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года обьемы производства снизились на 14 процентов.

Наибольшие индексы промышленной продукции в Донецкой, Винницкой и Житомирской областях. Примечательно, что в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объемы увеличились на восемь процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Минэнерго внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о погашении задолженности на ОРЭ.