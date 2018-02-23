Наличный доллар в пятницу упал до 27,15 гривны

Наличный евро понизился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,15 гривны, а евро можно купить по 33,54 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,00, продажи 27,06-27,45 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9009, продажи – 27,1479 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,33, продажи 33,35 – 34,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9931, продажи – 33,5467 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,700, продажи – 4,700-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,324, продажи 4,813 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 22 февраля 2018 года, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,19 гривны, а евро можно было купить 33,57 гривны.