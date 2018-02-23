Из Украины не выпустили 25 тысяч неплательщиков алиментов

Отмечается, что было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами. Также в розыск объявили шесть тысяч неплательщиков алиментов.

По словам министра, с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов было взыскано 50 млн грн с должников.

Также он добавил, что на конец года статистика по количеству таких должников должна показать хорошие результаты действия закона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в нашей стране наконец-то заработал публичный реестр должников по уплате алиментов, который насчитывает уже свыше 75 тыс записей.