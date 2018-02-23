Германия побила рекорд по профициту бюджета

Об этом сообщила Федеральное статистическое ведомство.

Отмечается, что самого высокого показателя достигли 16 германских федеральных земель – 16,2 млрд евро. Доходы касс социального страхования превысили расходы на 10,5 млрд евро, а на муниципальном уровне этот показатель составил 8,7 млрд евро.

Однако, профицит госбюджета ФРГ заметно снизился по сравнению с тремя предыдущими годами, достигнув 1,08 млрд евро.

В Германии профицит общественных бюджетов растет уже четвертый год подряд. В 2015 году он составил 19,4 млрд евро, то есть более чем на 10 млрд больше, чем годом ранее, а в 2016 году – 23,7 млрд евро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер - министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в 2018 году каждый украинец сможет зарабатывать на уровне в 10 тыс гривен.