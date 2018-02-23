11:59 23.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Деньги выделенные Украине на модернизацию КПП возвращать не будут, - Климпуш-Цинцадзе

Украина не будет возвращать Европейскому союзу 8 млн евро, которые она не смогла использовать для реализации шести проектов по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе.

Деньги выделенные Украине на модернизацию КПП возвращать не будут, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, такая ситуация сложилась из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам.

Отмечается, что есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах. Предполагается, что именно так и будут разворачиваться события по средствам, которые не эффективно использованы в Украине.

Практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсмна анонсировал создание новой программы по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе.

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