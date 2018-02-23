12:43 23.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Данилюк анонсировал новую стратегию развития ПриватБанка

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что украинское правительство в ближайшее время должно утвердить стратегию развития государственного "ПриватБанка".

Данилюк анонсировал новую стратегию развития ПриватБанка

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По словам министра, уже разработана стратегия для "ПриватБанка", которая будет в ближайшее время окончательно утверждена.

Соответствующий план развития государственных банков предусматривает унификацию модели их управления и собственности. Предполагается, что акционером всех государственных банков будет Министерство финансов.

"Не должнен отличаться, например, Укрэксимбанк от Ощадбанка - должен быть один акционер", - добавил Данилюк.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинское правительство готовит стратегию передачи филиала ПриватБанка в частные руки. Национализации Привата стала вынужденным шагом правительства, так как банковская структура оказалась на грани банкротства. На данный момент доля государства в управлении банком составляет 55 процентов, однако сейчас готовится стратегия выхода из данного банковского сектора.

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