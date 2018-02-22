05:00 22.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Военные пенсионеры получат новые пенсии в марте-апреле, - Гройсман

Повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек.

Военные пенсионеры получат новые пенсии в марте-апреле, - Гройсман

Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года. Об этом в среду, 21 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около семи миллиардов гривен. Вместе стем глава правительства заверил, что средства на это есть.

Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели оно будет передано на места, начнется работа с каждым пенсионером, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 февраля Кабинет Министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тысяч гривен.

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