США выделит 300 млн долларов на борьбу с влиянием РФ на выборы

Об этом сообщает издание Reuters.

Лидеры демократов в Сенате Чак Шумер и Нэнси Пелоси попросили, чтобы дополнительные средства были включены в законопроект о финансировании работы правительства.

Причиной выделения круглой суммы, они назвали предупреждения спецслужб о том, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс и региональные выборы.

Отмечается, что деньги будут направлены на обеспечение наличия ресурсов и людских резервов для борьбы с влиянием враждебных российских агентов действующих в США, которые орудуют на платформах в соцсетях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтверждает факт вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.