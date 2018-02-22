НБУ в 2017 году увеличил активы на 9,1%

Это на 9,1% больше, чем на 1 января 2017 года. При этом в четвертом квартале минувшего года активы выросли на 3,7%.

Соответствующие финансовые показатели обнародовал регулятор в четверг, 22 февраля. Таким образом, согласно данным НБУ, основные изменения зафиксированы по статьям "средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах", которые сократились вдвое – до 25,17 миллиардов гривен и "ценные бумаги нерезидентов", которые увеличились на 50,5% – до 414,46 миллиардов гривен, в том числе в четвертом квартале их рост составил 11,4%.

В структуре обязательств стоимость банкнот и монет в обращении за год увеличилась на 6%, или на 20,5 миллиардов гривен и достигли 361,54 миллиардов гривен, в том числе в четвертом квартале - на 9,6%.

Вместе с тем, средства государственных и других учреждений, которые подскочившие за девять месяцев 2017 года вдвое - до 98,93 миллиардов гривен, в четвертом квартале снизились на 43,3%. В целом по итогам года рост средств составил 15,6% и составил 56,08 миллиардов гривен.

Объем депозитных сертификатов существенно не изменился и на данный момент составляет 67,19 миллиардов гривен против 68,17 миллиардов гривен годом ранее, а средства банков даже сократились – 40 миллиардов гривен против 44,3 миллиардов гривен.

Обязательства Нацбанка перед Международным валютным фондом в 2017 году увеличились на 21,5% и на сегодняшний день составляют 206,25 миллиардов гривен.

Согласно отчетности, собственный капитал за минувший год увеличился на 41,2% - до 208,5 миллиардов гривен за счет роста резервов переоценки активов и обязательств на 64,8%, или на 60,4 миллиардов гривен, – до 153,69 миллиардов гривен.

В то же время в балансе на начало 2018 года пока отсутствуют обязательства НБУ по перечислению прибыли в бюджет, составлявшие год назад 44,38 миллиардов гривен. В законе о госбюджете-2018 предусмотрено: Нацбанк в этом году перечислит в госбюджет 50,55 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ убыток украинских банков в прошлом году составил 24,4 миллионов гривен. При этом убытки были получены в результате отрицательного финансового результата четырех банков.