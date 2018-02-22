16:55 22.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин разрешил 20 госорганам проверять бизнес

Кабинет министров Украины обнародовал перечень органов государственного надзора, которым вносятся исключения в мораторий на проверку бизнеса до конца 2018 года. 

Кабмин разрешил 20 госорганам проверять бизнес

"В 2018 году не распространяется действие Закона Украины О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - сказано в прес-службе правительства.

Отметим, что теперь инспекции смогут проводить проверяющие Госпродпотребслужбы. Кроме того, службе дали широкие возможности в рамках защиты прав потребителей, госнадзора в сферах карантина и защиты растений.

Также из-под действия моратория вывели почти всех ключевых ревизоров страны: Нацбанк, Государственную фискальную службу, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Госэкспортконтроль, Госархстрой, Гослекслужбу, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Госгеонедра, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, Госслужба труда частично — Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, это обеспечит контроль за наиболее уязвимыми и рискованными сферами общественных отношений и выполнения международно-правовых обязательств Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Кабинет Министров Украины в среду, 21 февраля, на заседании утвердил стратегию реформирования государственных банков. Документ предусматривает, что доля госсектора на банковском рынке в течение пяти лет сократится до 24% с 55% по состоянию на конец 2017 года.

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