Кабмин в марте повысит выплаты пострадавшим на производстве и семьям погибших от несчастного случая

При этом размер ежемесячных страховых выплат увеличился в среднем на 464 гривны. На эти цели из бюджета Фонда социального страхования выделены средства в сумме более 800 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, опубликованном в четверг, 22 февраля. При этом согласно сообщению, с 1 марта будут пересчитаны страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве.

Для этого с 1 марта в бюджете Фонда предусмотрено более миллиарда гривен, - заверили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины обнародовал перечень органов государственного надзора, которым вносятся исключения в мораторий на проверку бизнеса до конца 2018 года.