Власти Египта на четыре дня откроют границу с сектором Газа

Об этом сообщает палестинское посольство в Каире.

Согласно недавно полученным сведениям, пропускной пункт будет также открыт 26 февраля в одном направлении - из Египта в Газу.

В настоящее время официальный Каир пока не подтвердил эту информацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиация Израиля совершила налет на одну из военных баз в Секторе Газа. Подобное решение было принято в качестве ответа на теракт, который ранее организовали боевики ХАМАСа. В результате детонации бомбы на одном из КПП Израиль потерял четырех бойцов ЦАХАЛ.