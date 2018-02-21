12:50 21.02.2018 | Экономика | Новости
100186986:labazovych

Власти Египта на четыре дня откроют границу с сектором Газа

В среду, 21 февраля, правительство Египта на четыре дня откроет пропускной пункт на границе с сектором Газа, который расположенный в городе Рафах. 

Власти Египта на четыре дня откроют границу с сектором Газа

Об этом сообщает палестинское посольство в Каире.

Согласно недавно полученным сведениям, пропускной пункт будет также открыт 26 февраля в одном направлении - из Египта в Газу.

В настоящее время официальный Каир пока не подтвердил эту информацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиация Израиля совершила налет на одну из военных баз в Секторе Газа. Подобное решение было принято в качестве ответа на теракт, который ранее организовали боевики ХАМАСа. В результате детонации бомбы на одном из КПП Израиль потерял четырех бойцов ЦАХАЛ. 

Поделиться
Читайте также:
 
В Белом доме подтвердили вмешательство России в американские выборы Итальянка Годжа выиграла золото Олимпийских игр - ФОТО В Одессе задержан чиновник управления Гоструда - ФОТО Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Финансист года"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив