Украинские банки закончили год с убытком 24,4 миллиарда гривен - НБУ

При этом убытки были получены в результате отрицательного финансового результата четырех банков. Такие данные в среду утром, 21 февраля, опубликовал на своей сайте Национальный банк Украины.

По данным регулятора, по результатам года операционная прибыль сектора выросла на 8% в годовом выражении - до 40,7 миллиардов гривен. При этом количество убыточных банков сократилось с 33 на конец 2016 года и до 18 на конец 2017 года.

В НБУ также отметили, что ПриватБанка по итогам прошлого года составил 23 миллиардов гривен однако другие государственные банки закончили 2017 год в плюсе: Ощадбанк получил 558,5 миллионов гривен, Укргазбанк - 623,8 миллионов гривен и Укрэксимбанк - 929,4 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение расширить перечня данных о финансовом состоянии банков, а также о выполнении ими пруденциальных требований. С марта текущего года регулятор намерен начать ежемесячную публикацию значений экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков. Как сказано в сообщении пресс-службы НБУ, первая публикация в разрезе отдельных банков раскроет показатели за февраль 2018 года.