Украина получит 65 миллионов евро на права человека, экономический рост и демократию, - Самуэльсен

На это программу будет выделено 65 миллионов евро. Как пояснил в среду, 21 февраля, на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным Самуэльсен, он с большим удовольствием объявляет новую программу соседства.

Украина является одной из двух стран-приоритетов в этой программе. Программа предусматривает выделение Украине средств в таких сферах как права человека, стабильный экономический рост и демократия, - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен находится в Украине с рабочим визитом. Глава ведомства приехал во вторник, 20 февраля и пробудет в Киеве два дня. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, во время визита Самуэльсен намерен провести переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.