19:53 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Северный поток-2" позволит России еще больше захватить Украину

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предоставит России еще больше возможностей для захвата украинского государства. Поскольку, в магистрального газопровода между Россией и Германией есть все шансы для приостановки голубой реки в Украине.

Об этом польский министр сообщил в эфире телеканала TVP Info, передает "Польское радио".

Согласно словам Тружевского, сейчас все больше западных политиков понимает угрозу, которую несет завершения строительства "Северного потока-2".

"Северный поток-2" - это не только экономическая, но и политическая угроза. Это позволяет перекрыть украинский или ямальский газопровод, проходящий по территории Польши. Перекрытие украинского газопровода дает России возможность еще больше захватить Украину", - отметил министр.

При этом министр энергетики Польши добавил, что Европейский союз имеет правовые инструменты, которые могут помешать строительству российского газопровода, но для достижения этой цели нет настоящей силы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", семь депутатов Бундестага и Европарламента из разных партий в совместной статье выступили против строительства газопровода Северный поток-2.

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