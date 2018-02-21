Пенсионеры системы МВД повышенную пенсию перечитают с 1 января 2018 года

Речь идет о пенсионерах Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом в среду, 21 февраля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета министров от 30 августа 2017 г. № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

При этом глава ведомства Арсен Аваков отметил, что сегодня премьер-министр принял решение по пенсиям для военнослужащих и сотрудников МВД. Таким образом с завтрашнего дня начнутся начисления. Для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться уже повышенные пенсии, - пояснил министр, добавив, что

в дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров Национальной полиции и Национальной гвардии, ГосЧС, ГПСУ будет привязана к пенсиям.

В свою очередь, генеральный секретарь МВД Алексей Тахтай пояснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере, плюс доплата за 2016 год.

Выплата пенсий будет проводиться следующим образом - с 1 января 2018 старый размер пенсии будет плюсоваться с 50% от суммы повышения. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 старый размер пенсии и 75% от суммы повышения. С 1 января 2020 полноценно новый пересчитанный размер пенсий, - пояснил Тахтай.

Напомним, как сообщал УРА-Инфрм, в среду, 21 февраля, Кабинет министров решил повысить пенсии военнослужащим до принятия соответствующего закона, по временной схеме. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании украинского правительства.