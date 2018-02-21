11:32 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду опустился до 27,19 гривны

В обменных пунктах Украины в среду, 21 февраля 2018 года, наличный доллар понизился на 12 копеек.

Наличный доллар в среду опустился до 27,19 гривны

Наличный евро потерял 27 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,19 гривны, а евро можно купить по 33,69 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,05, продажи 27,05-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9065, продажи - 27,1949 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,70-33,45, продажи 33,35 - 34,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,0918, продажи – 33,6905 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,710, продажи – 4,700-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,316, продажи 4,838 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 20 февраля 2018 года, наличный доллар в потерял четыре копейки. Наличный евро уменьшился на девять копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,31 гривны, а евро продавался по 33,96 гривны.

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