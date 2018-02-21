Кабмин утвердил стратегию реформирования госбанков

Документ предусматривает, что доля госсектора на банковском рынке в течение пяти лет сократится до 24% с 55% по состоянию на конец 2017 года. При этом ожидается, что госбанки получат 38 миллиардов гривен прибыли до налогообложения до 2022 года, а рентабельность капитала составит 18%.

Также, согласно документу, к 2022 году ожидается выделение 440 миллиардов гривен для финансирования корпоративного сегмента, из которых 160 млрд - для малого и среднего бизнеса, а процентные ставки для кредитования сократятся на 7-12 процентных пунктов.

В целом, как ожидается, реструктуризация банковского сектора сгенерирует до 160 миллиардов гривен стоимости для государства, включая около 35 миллиардов гривен в виде дивидендов и налогов, около 85 миллиардов гривен - от продажи акций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ убыток украинских банков в прошлом году составил 24,4 миллионов гривен. При этом убытки были получены в результате отрицательного финансового результата четырех банков.