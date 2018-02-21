12:59 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госдолг Украины за год вырос до более двух триллионов гривен

На сегодняшний день государственный гарантированный долг Украины уже достигает триллионов.

Госдолг Украины за год вырос до более двух триллионов гривен

По состоянию на 1 января 2018 года он составил 2,14 триллиона гривен. Об этом в среду, 21 февраля, во время отчета деятельности Государственной казначейской службы за 2017 год сообщила, председатель Госказначейства Татьяна Слюз.

По ее словам, на 1 января 2016 года, долг составлял 1 триллион 600 миллиардов гривен. Вместе с тем она заверила, что дефолта в Украине не стоит ожидать, посколькуо ведомство проводит платежи в пределах бюджетной росписи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк констатирует, что Украина и государственные компании должны выплатить 25 миллиардов долларов долгов в 2018-2020 годах.

При этом в Минфине подтвердил, что за 2017 год государственный долг Украины увеличился на 11% и превысил отметку в два триллиона гривен.

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