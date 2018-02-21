Госдолг Украины за год вырос до более двух триллионов гривен

По состоянию на 1 января 2018 года он составил 2,14 триллиона гривен. Об этом в среду, 21 февраля, во время отчета деятельности Государственной казначейской службы за 2017 год сообщила, председатель Госказначейства Татьяна Слюз.

По ее словам, на 1 января 2016 года, долг составлял 1 триллион 600 миллиардов гривен. Вместе с тем она заверила, что дефолта в Украине не стоит ожидать, посколькуо ведомство проводит платежи в пределах бюджетной росписи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк констатирует, что Украина и государственные компании должны выплатить 25 миллиардов долларов долгов в 2018-2020 годах.

При этом в Минфине подтвердил, что за 2017 год государственный долг Украины увеличился на 11% и превысил отметку в два триллиона гривен.