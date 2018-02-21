13:32 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбанки РФ уйдут с украинского рынка, - Ваврищук

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что выход российских банков с государственным капиталом с украинского рынка - это лишь вопрос времени. Об этом сегодня шла речь во время брифинга.

Госбанки РФ уйдут с украинского рынка, - Ваврищук

По словам главы департамента, присутствие российских банков с государственным капиталом существенно сокращается в банковском секторе уже фактически по всем показателям. В скором времени их вовсе не будет на украинском рынке.

Ваврищук подчеркнул, что выход российских банков из Украины может происходить путем продажи новым инвесторам или за счет снижения балансов.

В НБУ считают целесообразным продление санкций против российских банков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", активисты националистических организаций забросали камнями здани Россотрудничества, расположенное на улице Борисоглебской. Затем радикалы разгромили здания "Сбербанка России" и "Альфа-Банка".

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