Госбанки РФ уйдут с украинского рынка, - Ваврищук

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что выход российских банков с государственным капиталом с украинского рынка - это лишь вопрос времени. Об этом сегодня шла речь во время брифинга.
По словам главы департамента, присутствие российских банков с государственным капиталом существенно сокращается в банковском секторе уже фактически по всем показателям. В скором времени их вовсе не будет на украинском рынке.
Ваврищук подчеркнул, что выход российских банков из Украины может происходить путем продажи новым инвесторам или за счет снижения балансов.
В НБУ считают целесообразным продление санкций против российских банков.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", активисты националистических организаций забросали камнями здани Россотрудничества, расположенное на улице Борисоглебской. Затем радикалы разгромили здания "Сбербанка России" и "Альфа-Банка".