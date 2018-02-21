12:32 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ФГИ выставит на бирже 25% "Одессаоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины 20 марта намерен выставит на аукцион 25% акций "Одессаоблэнерго".

ФГИ выставит на бирже 25%

Его стартовая цена составит 149 миллионов 81,413 тысяч гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном в газете "Ведомости приватизации", аукцион с повышением цены состоится на площадке Украинской биржи.

Напомним, "Одессаоблэнерго" в январе-сентябре 2017 года увеличило чистую прибыль в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 68,314 миллионов гривен. Чистый доход - на 31,8% до 5 миллиардов 540,909 миллионов гривен.

Группа VS Energy контролирует около 64%% акций "Одессаоблэнерго", еще 25% акций компании принадлежит государству в лице ФГИ.

"Одессаоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ протяженностью около 50 тыс. км, расположенные на территории Одесской области.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 года ФГИ не смогло продать 25% " Одессаоблэнерго" по стартовой цене 631,3 миллионов гривен из-за отсутствия заявок.

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