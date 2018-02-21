18:17 21.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Данилюк подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП на границе

Министр финансов Украины Александр Данилюк заверил, что действительно завершилось финансирования Евросоюзом инфраструктурных проектов на границе с Украиной.

Данилюк подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП на границе

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 21 февраля. 

По его словам, закрытия проекта по модернизации контрольно-пропускных пунктов является негативным сигналом для украинского государства.  

"Были проблемы, они связаны с ДФС. Но это не вопрос этого года... Будем искать выход из этой ситуации", - отметил Данилюк.

Также министр заявил, что строительство КПП не является функцией государственной фискальной службы и лучше всего с этой задачей могут справиться местные власти. Поскольку, сотрудники ГФС не должны строить таможни. Ведь это точно не строительная компания.

"Это не является характерной функцией для ГФС... Кто это может сделать лучше, чем местная власть?", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"представители ЕС пришли к выводу, что проекты не смогут быть завершены вовремя. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются.

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