18:11 20.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Зарплату украинцы смогут получать не только в госбанках

В Министерстве финансов Украины сообщили, что пенсии, соцвыплаты и зарплаты вскоре можно будет получать в частных банках. Такая возможность будет действовать лишь в том случае, если эти банки не будут иметь задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

Зарплату украинцы смогут получать не только в госбанках

Соответствующие заявление сделала заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Как утверждает Маркарова, во время "банкопада" большое количество денег было потерено государственными предприятиями. Поэтому, были сделаны жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов.

На сегодняшний день работать с пенсиями и соцвыплатами будут иметь право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

"То есть фактически для всего сектора, который находится в хорошем состоянии", — пояснила заместитель министра финансов.

При этом государственные учреждения в дальнейшем смогут держать собственные поступления только в государственных банках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около 25% украинского населения в месяц получает более 10 тысяч гривен зарплаты. При этом более 6000 грн получали 49,6%. В свою очередь у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата.

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