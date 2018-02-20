22:32 20.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Мукачево обменники заполонили фальшивыми швейцарскими франками

В Мукачево на протяжении сегодняшнего дня, вторника, 20 февраля, в нескольких пунктах обмена валюты злоумышленники сдали фальшивых швейцарских франков на сумму свыше 156 тысяч гривен.

В Мукачево обменники заполонили фальшивыми швейцарскими франками

При этом купюры, которые сбывали фальшивомонетчики были распечатаны на принтере. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, сегодня с 11 до 12 часов дня двое неизвестных в пунктах обмена валюты на улицах Мира, Воссоединения и Матросова обменивали крупную сумму швейцарских франков.

Одного из подозреваемых удалось уже задержать. Им оказался 38-летний житель города Киверцы Волынской области. Сейчас подозреваемый согласно постановлению Мукачевского горрайонного суда находится под стражей.

На данный момент полиция устанавливает других, причастных к изготовлению и сбыту фальшивых денег, лиц. По факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ в Украине больше всего подделывают купюры - это 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро.

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