В январе субсидий получено на 23,5% меньшие

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе составил 1164,4 гривен. Такие данные в вторник, 20 февраля, опубликовала Государственная служба статистики.

При этом по данным ведомства, субсидий были назначены 175,8 тысячам домохозяйствам. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось в 3,4 раза.

Сумма назначенных субсидий в январе составила 204,7 миллионов гривен, в соответствующем периоде 2017 года этот показатель составлял 920,2 гривен.

В целом, в январе 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6 миллионов 265,8 тысяч домохозяйств, - подсчитали в Госстате.

Кроме того, в января 7,5 тысяч домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с январем 2017 года уменьшилось в 3,1 раза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, средний размер назначенной субсидии на одно столичное домохозяйство в декабря 2017 года уменьшился на 29,4% по сравнению с декабрем предыдущего года.