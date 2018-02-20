Украина занимает второе место в Европе по запасам газа

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Согласно его словам, Украина за последние года сократила потребление до 28 млрд кубометров. Такое снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий, считает эксперт.

В настоящее время запасы Украины составляют около 600 млрд кубометров в Европе. В свою очередь прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров.

Поэтому, Украина сейчас вторая в Европе по запасам газа после Нидерландов.

Напомним, как сообщал рнанее "УРА-Информ", с 1 марта 2018 года "Нафтогаз Украины" вновь снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям.