Расходы украинцев на продукты питания самые маленькие в Европе

Компанией Nielsen было осуществлено масштабное исследование в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания.

Так, согласно подсчетам в месяц киевляне на продукты питания и товары повседневного спроса семьи тратят около 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро, в Варшаве - 178 евро, в Вильнюсе - 231 евро, в Москве - 269 евро.

В компании добавили, это было бы не плохо, если уровень средней и минимальной зарплаты соответствовал расходам украинцев. Эту проблему нужно немедленно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция в 2015 году в 43,3 процента значительно повлиял на рост цен, однако заявленные ежемесячные расходы потребителей выросли на 22 процента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", расходы на функционирование судебной системы в Украине в 2017 году составили 9,5 млрд гривен. Отмечается, что на судебную деятельность местных, апелляционных и высших специализированных судов было потрачено 8,7 млрд грн.