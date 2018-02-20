НБУ расширил перечень данных, обязательных для обнародования банками

С марта текущего года регулятор намерен начать ежемесячную публикацию значений экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков. Как сказано в сообщении пресс-службы НБУ, первая публикация в разрезе отдельных банков раскроет показатели за февраль 2018 года.

Информация об этих показателях также будет публиковаться банками на своих сайтах ежемесячно, до 10 числа.

Вместе с тем банки должны будут публиковать на своих сайтах оборотно-сальдовый баланс, информацию о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данные о качестве кредитного портфеля.

Публикация определенных данных закреплена постановлением правления НБУ от 15 февраля 2018 № 11 "Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины". Постановление вступает в силу 21 февраля 2018.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины расширил спектр данных, которые публикует ежедневно по рынку облигаций внутреннего государственной займа в аналитических отчетах, в специализированных программных комплексах, а также на сайте НБУ.