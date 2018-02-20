Госбюджет потратил половину конфискованных "денег Януковича", - Госказначейство

Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

Согласно ее словам, около 11 распорядителей бюджетных средств в течение года использовали 14 млрд. Также глава Госказначейства отметила, что восемь млрд конфискованных средств будет использовано государственным бюджетом на 2018 год в качестве переходящих остатков.

Стоит добавить, что в апреле 2017 года на исполнение решения суда на счета органов Госказначейства поступили средства в эквиваленте около 29,5 миллиардов гривен. Законом о государственном бюджете на 2017 год было предусмотрено использование 22,5 миллиардов конфискованных средств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Перт Порошенко будет допрошен киевским судом в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего главы государства Виктора Януковича.