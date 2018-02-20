Доллар в обменниках упал до 27,31 гривны

Наличный евро уменьшился на девять копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,31 гривны, а евро продается по 33,96 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50- 27,13, продажи 27,15-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9608, продажи – 27,3074 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,80-33,70, продажи 33,60 – 34,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,2869, продажи – 33,9632 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,720, продажи – 4,700-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,303, продажи 4,856 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Инфорим, в обменных пунктах Украины в понедельник, 19 февраля 2018 года, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро потерял 23 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,35 гривны, а евро можно было купить по 34,06 гривны.