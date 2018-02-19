14:50 19.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минэнерго опасаются запуска "Северного потока-2"

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко заявила, что "Северный поток-2" может усилить позиции Газпрома в Европе, а также лишить Украину заработка от транзита голубого топлива. В таком случае российский газ будет проходить только по магистралям, которые контролирует транснациональная энергетическая корпорация РФ.

В Минэнерго опасаются запуска

Соответствующее сведения сообщаются на официальном сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно словам Бойко, Газпром может отслеживать будущие ветки газопроводов. Среди них: Северный поток и Турецкий поток, а также уже действующие Ямал — Европа и Голубой поток. 

Также Бойко утверждает, что сейчас правительство Украины находится в непрерывном диалоге с международными партнерами. В частности, обсуждаются угрозы и потери от проекта "Северного потока-2" для украинского государства. В связи с этим Украина будет поддерживать только те региональные инициативы, которые направлены на диверсификацию и безопасность поставок энергетических ресурсов в отдельные страны и регион в целом.

Напоследок Бойко подчеркнула, что наша страна всегда была и остается надежным транзитером газа. Кроме того, Украина в дальнейшем добросовестно будет выполнять эту функцию, гарантируя безопасность поставок зарубежным потребителям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецпредставитель США в Украине Курт Волкер утверждает, что завершения строительства "Северного потока - 2" может угрожать безопасности в Европе. 

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