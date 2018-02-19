В финкомитете ВР работают над созданием единого законопроекта о криптовалютах - ФОТО

Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы и экс-руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка на своей странице в Facebook.

Сейчас представители государственных органов считают, что необходимо дополнительно изучить данный вопрос. Также Рыбалка подчеркнул, что Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам готовы выступать в качестве регуляторов.

"Единый законопроект должен быть уже через несколько заседаний рабочей группы, а за основу будет взят его законопроект (7183-1)", - объяснил он.

Стоит отметить, что в заседании рабочей группы приняли участие представители НБУ, Нацкомфинуслуг, Госфинмониторинг, собственно авторы законопроектов "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) и "О рынке криптовалют в Украине" (7183), участники рынка и эксперты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свыше 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин либо другие альткоины.