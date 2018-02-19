Украина в январе-2018 снизила добычу угля почти на треть

Таким образом, добыча коксующегося угля сократилась на 2,8% – до 559,4 тысяч тонн, энергетического – на 31,9% до 2 млн 99,5 тыс. тонн.

Отмечается, что в этот анализ не учитывались данные шахт расположенных на неподконтрольных территориях, таких как Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомолец Донбасса. Контроль над которыми был утрачен в марте-2017 года, что повлекло за собой сокращения украинского угля на 3,2%.

Так, шахты Донецкой области за прошлый месяц обеспечили добычу 928,3 тысяч тонн угля (-26,5% к январю-2017), Луганской – 49,4 тыс. тонн (-92,3%), Днепропетровской – 1 млн 540,3 тыс. тонн (-3,9%), Львовской – 132,9 тысяч тонн (-6,7%), Волынской – 8 тысяч тонн (-22,3%).

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины над программой финансирование для модернизации шахтерского оборудования. На данный момент правительством уже полностью сформирована программа обеспечения государственных гарантий для обновления орудий труда шахтером.