16:14 19.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько зарабатывают украинцы - ФОТО

Около 25% украинского населения в месяц получает более 10 тысяч гривен зарплаты. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Стало известно, сколько зарабатывают украинцы - ФОТО

Согласно недавно полученным сведениям, в декабре прошлого года доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%. При этом более 6000 грн получали 49,6%. В свою очередь у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тыс. грн.

Также в данных Госстата сообщается, что в этот же период начисление в пределах минимальной заработной платы в Украине имели 6,6% штатных работников. Таким образом, это на 3,7 п. п. меньше, чем в марте 2017 года.

Ксати, Львов поднялся на третью строчку в рейтинге населенных пунктов с высоким уровнем средних зарплат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ноябре 2017 года заработные платы киевлян выросли на 29,2%. На данные момент средняя зарплата в Киеве составляет 11 643 гривен. 

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